Новая площадка для выгула собак появилась в парке Гагарина в Рязани

В пятницу, 3 октября в Парке им. Гагарина, расположенном за ДК «Приокский» в Рязани, была презентована новая площадка для выгула собак. Пространство, где братья наши меньшие могут развиться под присмотром хозяев, пришло на замену предыдущему, но в усовершенствованном виде. Площадка создана при поддержке проекта партии «Единая Россия» – «Защита животного мира».

Новое пространство выполнено по всем правилам: вместо песка, который в дождливую погоду превратит территорию в непригодную для прогулок, – щебень, полезный для координации зверей, вместо металлических, склонных к изнашиванию препятствий – сооружения из лиственницы. Даже калитка, в отличие от предыдущей, открывается вовнутрь, дабы собака не могла самостоятельно её открыть. Наконец, пространство полноценно освещается.

Консультантом при осуществлении проекта выступал Федеральный государственный ветеринарный надзор.

Вопрос с размещением камеры наблюдения пока решается. Не исключено, что она будет располагаться на здании Росгвардии.