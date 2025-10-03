Пятница, 3 октября, 2025
10.8 C
Рязань
Экология, природа, животные

Новая площадка для выгула собак появилась в парке Гагарина в Рязани

Алексей Самохин

В пятницу, 3 октября в Парке им. Гагарина, расположенном за ДК «Приокский» в Рязани, была презентована новая площадка для выгула собак. Пространство, где братья наши меньшие могут развиться под присмотром хозяев, пришло на замену предыдущему, но в усовершенствованном виде. Площадка создана при поддержке проекта партии «Единая Россия» – «Защита животного мира». 

Новое пространство выполнено по всем правилам: вместо песка, который в дождливую погоду превратит территорию в непригодную для прогулок, – щебень, полезный для координации зверей, вместо металлических, склонных к изнашиванию препятствий – сооружения из лиственницы. Даже калитка, в отличие от предыдущей, открывается вовнутрь, дабы собака не могла самостоятельно её открыть. Наконец, пространство полноценно освещается. 

Консультантом при осуществлении проекта выступал Федеральный государственный ветеринарный надзор. 

Вопрос с размещением камеры наблюдения пока решается. Не исключено, что она будет располагаться на здании Росгвардии.

