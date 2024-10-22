Новая эра процветания и начало «русского мира»: любимый астролог Иосифа Сталина ещё тогда увидел, каким будет 2025 год

Ещё в советские годы появилось пророчество о судьбе современной России. А оставил его человек, которого считают личным астрологом Иосифа Сталина – Сергей Вронский. Он утверждал, что знает, что произойдёт в 2025 году, и, по его словам, наступающий через несколько месяцев год станет для нашей страны важным и основополагающим.

Сейчас слова первого и единственного дипломированного астролога СССР активно обсуждаются. Становится понятно, что в своих астрологических расчётах он фактически смог предсказать будущее России. В них просматривается и решение о проведении специальной военной операции, и, по всей видимости, наша скорая победа над сгустившимися над страной злыми силами. Говорят, что Вронскому покровительствовал сам Сталин, и Вронский был чуть ли не его самым любимым предсказателем. Вот что эзотерик ещё при жизни легендарного вождя обещал потомкам.

— Он предполагал, что против России ополчится весь Запад, однако в 2025 году нашу страну ждёт прорыв, ей удастся добиться успеха в боевых действиях. Будто бы именно в этот период государство может стать сильным и богатым. Однако было одно но: для этого потребуется единство народа. Только в этом случае начнётся новая эра процветания и экономической стабильности, а все испытания и трудности закончатся, — приводит размышления астролога издание Царьград.

Рифмуются с предсказаниям Сергея Вронского предсказания нашего современника, гения-математика Григория Кваши, который благодаря своим уникальным расчётам описывает будущее. Он также обращает внимание: СВО завершится в 2025 году. Победа будет на стороне Российской Федерации, хотя для нашей страны перед этим наступит довольно непростой период. Но всё же государство возьмёт курс на стабильное развитие, повышение благосостояния. Резкой смены не будет, а Россия вместе с этим будет обрастать новыми территориями.

Ещё одна наша современница, провидица Аделина Панина ранее подробно описала конец СВО. Панина не сомневается: победа будет на стороне России. В ближайшее время ситуация на фронте кардинально не поменяется. Российские военные продолжат наступать, освобождать новые населённые пункты. Украинские боевики попытаются оказать некоторое сопротивление. Но все уже прекрасно понимают: никакого результата это не принесёт.

Вместе с тем на Украине будут усиливаться проблемы. Населённых пунктах Незалежной будут учащаться перебои электричества. Отключения света будут возникать повсеместно, из-за этого люди будут выражать недовольство. Жёсткая мобилизация на Украине будет только усиливаться. Это тоже вызовет напряжение в обществе. В России же новой волны мобилизации экстрасенс не предвидит – хватает добровольцев.

Аделина Панина уверена, что окончание СВО произойдёт благодаря мирным переговорам. Но итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными.

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.

Вместе с тем наводит на раздумья пророчество ещё одного гениального математика-экстрасенса Сидика Афгана. Он увидел, что 2025 и 2026 годы будут опасными для всего мира. Все мировые конфликты будут только обостряться, в том числе и на Ближнем Востоке. Ситуация будет накаляться, человечество окажется на грани. Но, к счастью, провидец не увидел, что начнётся Третья мировая. Люди вовремя остановятся. Но именно 2025 год сыграет решающую роль в судьбе Российской Федерации. Именно в следующем году окончательно будет решён украинский вопрос. В том виде, в каком страна существовала до начала СВО, она не сохранится. Незалежную ожидает глубокая трансформация. Её поделятся на три части, самая большая уйдёт России, убеждён Сидик Афган.