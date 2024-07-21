Гений-математик Кваша рассчитал дату конца СВО

Математик-пророк Григорий Кваша ошарашил людей новым предсказанием, основанным на его феноменальных математических расчётах. На этот раз пророк решился назвать точную дату завершения специальной военной операции на Украине.

Кваша убеждён: СВО завершится в 2025 году. Победа будет на стороне Российской Федерации, хотя для нашей страны перед этим наступит довольно непростой период. Но мы всё же возьмём курс на стабильное развитие, повышение благосостояния. Не ожидается резкой смены власти, а к России будут присоединяться новые территории.

Ранее провидица Аделина Панина подробно описала конец СВО. Панина не сомневается: победа будет на стороне России. В ближайшее время ситуация на фронте кардинально не поменяется. Российские военные продолжат наступать, освобождать новые населённые пункты. Украинские боевики попытаются оказать некоторое сопротивление. Но все уже прекрасно понимают: никакого результата это не принесёт.

Вместе с тем на Украине будут усиливаться проблемы. Населённых пунктах Незалежной будут учащаться перебои электричества. Отключения света будут возникать повсеместно, из-за этого люди будут выражать недовольство. Жёсткая мобилизация на Украине будет только усиливаться. Это тоже вызовет напряжение в обществе. В России же новой волны мобилизации экстрасенс не предвидит – хватает добровольцев.

Аделина Панина уверена, что окончание СВО произойдёт благодаря мирным переговорам. Итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными.

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.