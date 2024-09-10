Сидик Афган — известный математик, философ и прогност. Гений судьбоносных математических расчётов не любит много размышлять о политике, потому что считает её ложью и пропагандой. Вместе с тем накалённая геополитическая обстановка заставляет его вновь и вновь заглядывать в будущее, чтобы понять, что ждёт мир дальше.

Многие пророчества гения-математика Сидика Афгана буквально пронизаны пугающими предупрежданиями. Он часто размышляет о начале Третьей Мировой войны, предрекает на нашей планете возникновения места кровопролитной бойни, где столкнутся силы добра и зла. На чьей стороне в итоге окажется победа? Когда на смену противостоянию и хаусу придёт мир? Главные пророчества Сидика Афгана разобрал Царьград.

Сидик Афган убеждён: частые обострения вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке никак не связаны с религиозными противоречиями, о чём зачастую принято было говорить. Ближний Восток постепенно становится эпицентром столкновения Востока и Запада. Запад через Израиль пытается подчинить себе все арабские государства. Похожая ситуация сейчас разварачивается на территории Украины. Запад руками некогда нашего братского народа пытается ослабить Россию. В глобальном смысле происходит битва тьмы и света.

Тьма — это Запад (США и Европа), Восток — Россия, Иран, Китай и другие значимые мировые игроки, не примкнувшие к кровавым западным идеалам, — сторона света.

2024 и 2025 годы, по прогнозам Сидика Афгана, очень опасны. Все мировые конфликты будут только обостряться, в том числе и на Ближнем Востоке. Ситуация будет накаляться, человечество окажется на грани. Но, к счастью, провидец не увидел, что начнётся Третья мировая. Люди вовремя остановятся.

Печальная судьба ожидает западную цивилизацию, по расчётам гения-математика. Например, сейчас американцы живут в достатке, но совсем скоро они станут самым несчастным народом на Земле. Правительство США озабочено только тем, чтобы сохранить мировое господство. В Белом доме уже давно нет демократии. Если американцы не сменят свой политический курс, их страна окажется под угрозой существования. Так называемая смена цивилизаций случится, если США не остановят кровопролитное разграбление других стран.

Пророк предвидел, что США увязнут во внутренних проблемах. Американцы перестанут заботиться о мировом господстве. Из-за внутренних противоречий, социальных восстаний, протестов и демонстраций США станут очень слабыми. Америку ждут хаос и раздоры, а затем нищета, голод и беззаконие.

Решающим во всех конфликтах станет 2025 год. Именно в следующем году окончательно будет решён украинский вопрос. В том виде, в каком страна существовала до начала СВО, она не сохранится. Незалежную ожидает глубокая трансформация. Её поделятся на три части, самая большая уйдёт России, убеждён Сидик Афган.

Всё завершится в 2025 году, и как минимум 40 лет (на больший срок Сидик Афган расчёты не делал) на территории бывшей Украинской ССР будет царить мир. Эти земли вновь станут богатыми и будут стремительно процветать.