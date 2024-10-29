Ноябрь в МКЦ: концерт группы «Сябры», балет и «Оркестр Поля Мориа»

В ноябре 2024 года Муниципальный культурный центр Рязани приготовил для своих зрителей разнообразную и интересную программу. Из афиши МКЦ выделим концерт группы «Сябры», «Оркестр Поля Мориа», а также балеты «Лебединой озеро» и «Белоснежка и 7 гномов».

1 ноября, пятница

Мастер-класс «В ритме вальса» 12+

Начало: 19:00

Захватывающий урок для любителей танца, который познакомит с техникой вальса.

Начало: 19:00 Захватывающий урок для любителей танца, который познакомит с техникой вальса. Оперетта «Мистер Икс» 12+

Начало: 19:00

Классическое произведение Имре Кальмана — захватывающая история любви и интриг.

2 ноября, суббота

Оркестр CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах 6+

Начало: 18:00

Атмосферный вечер с произведениями Людовико Эйнауди в сопровождении свечей.

8 ноября, пятница

«Оркестр Поля Мориа» 6+

Начало: 19:00

Концерт от легендарного оркестра с популярными инструментальными хитами.

10 ноября, воскресенье

Балет «Щелкунчик» 0+

Начало: 16:00

Праздничная постановка всеми любимой сказки, классика Чайковского.

11 ноября, понедельник

Концерт ВИА «Сябры» 6+

Начало: 19:00

Белорусский вокально-инструментальный ансамбль исполнит лучшие хиты. Подробности.

16 ноября, суббота

Фестиваль «Мамина пластинка» 12+

Начало: 14:00

Праздничный фестиваль для всей семьи, наполненный ностальгическими мелодиями.

17 ноября, воскресенье

Балет «Белоснежка и 7 гномов» 0+

Начало: 16:00

Постановка для детей и взрослых о приключениях Белоснежки и её друзей.

21 ноября, четверг

ABBA MIA и симфонический оркестр 12+

Начало: 19:00

Концерт в честь легендарной группы ABBA с симфоническим сопровождением.

22 ноября, пятница

Балет «Лебединое озеро» 6+

Начало: 19:00

Классика мирового балета с проникновенной музыкой П. И. Чайковского.

27 ноября, среда

Концерт Евгения Чебаткова 16+

Начало: 19:00

Вечер стендапа от известного комика Евгения Чебаткова.

30 ноября, суббота

Концерт «Играй, рязанская гармонь!» 12+

Начало: 18:00

Фестиваль народной музыки, объединяющий мастеров игры на гармони.

Подробнее о мероприятиях Рязани можно узнать в нашей афише.