Ноябрь в МКЦ: концерт группы «Сябры», балет и «Оркестр Поля Мориа»

В ноябре 2024 года Муниципальный культурный центр Рязани приготовил для своих зрителей разнообразную и интересную программу. Из афиши МКЦ выделим концерт группы «Сябры», «Оркестр Поля Мориа», а также балеты «Лебединой озеро» и «Белоснежка и 7 гномов».
1 ноября, пятница
- Мастер-класс «В ритме вальса» 12+
Начало: 19:00
Захватывающий урок для любителей танца, который познакомит с техникой вальса.
- Оперетта «Мистер Икс» 12+
Начало: 19:00
Классическое произведение Имре Кальмана — захватывающая история любви и интриг.
2 ноября, суббота
- Оркестр CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах 6+
Начало: 18:00
Атмосферный вечер с произведениями Людовико Эйнауди в сопровождении свечей.
8 ноября, пятница
- «Оркестр Поля Мориа» 6+
Начало: 19:00
Концерт от легендарного оркестра с популярными инструментальными хитами.
10 ноября, воскресенье
- Балет «Щелкунчик» 0+
Начало: 16:00
Праздничная постановка всеми любимой сказки, классика Чайковского.
11 ноября, понедельник
- Концерт ВИА «Сябры» 6+
Начало: 19:00
Белорусский вокально-инструментальный ансамбль исполнит лучшие хиты. Подробности.
16 ноября, суббота
- Фестиваль «Мамина пластинка» 12+
Начало: 14:00
Праздничный фестиваль для всей семьи, наполненный ностальгическими мелодиями.
17 ноября, воскресенье
- Балет «Белоснежка и 7 гномов» 0+
Начало: 16:00
Постановка для детей и взрослых о приключениях Белоснежки и её друзей.
21 ноября, четверг
- ABBA MIA и симфонический оркестр 12+
Начало: 19:00
Концерт в честь легендарной группы ABBA с симфоническим сопровождением.
22 ноября, пятница
- Балет «Лебединое озеро» 6+
Начало: 19:00
Классика мирового балета с проникновенной музыкой П. И. Чайковского.
27 ноября, среда
- Концерт Евгения Чебаткова 16+
Начало: 19:00
Вечер стендапа от известного комика Евгения Чебаткова.
30 ноября, суббота
- Концерт «Играй, рязанская гармонь!» 12+
Начало: 18:00
Фестиваль народной музыки, объединяющий мастеров игры на гармони.
Подробнее о мероприятиях Рязани можно узнать в нашей афише.