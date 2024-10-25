Ансамбль «Сябры» выступит в Рязани 11 ноября

11 ноября в Рязани, в рамках большого юбилейного тура, выступит белорусский ансамбль «Сябры». Концерт пройдёт в МКЦ.

РИА 7info в группе «ВКонтакте» разыграет два пригласительных на это великолепное зрелищное событие. Условия участия очень простые.

Все желающие также могут приобрести билеты на сайте kassy.ru. Они пока ещё есть, но лучше поторопиться!

Легендарный ансамбль «Сябры» уже почти пять десятилетий радует слушателей своим творчеством. Искусство ансамбля, соединяя традиции и современность, благодаря исполнительскому мастерству и вокальным данным всех артистов, стало всенародно известным и любимым.

Песни «Сябров» — «Алеся», «Глухариная зоря», «Печки-лавочки», «У криницы», «Завалинка» (О.Иванов, А.Поперечный), «Вы шумите, березы» (М. Тайтлер, Н.Гилевич), «Гулять так гулять!» (В.Иванов, В.Некляев), «Прыязджайце да нас у Беларусь» (О. Елисеенков, И. Юркин), «Беловежская пуща», «Белоруссия» (А.Пахмутова, Н.Добронравов), «Полька белорусская» (И.Лученок, Л.Дранько-Мойсюк), «Переживём» (Н.Сацура, В.Ковальчук), «Синеокая» (Е. Олейник, Ю. Быкова) и многие другие — всегда лиричны и душевны. Эти произведения стали народными, застольными, и о них уже не одно поколение любителей эстрады говорит: «Это наши песни!» В фонотеке коллектива — 20 альбомов, большинство записано на фирме «Мелодия», из них 8 дисков «гигантов»; так же выпущено 14 CD альбомов в разных странах, множество аудиокассет.

Ансамбль записывает новые альбомы, постоянно представляет новые песни, которые принимаются и постоянными давними почитателями и молодёжью.

На любой сцене мира «Сябры» достойно представляют культуру Беларуси. Артисты «Заслуженного коллектива Республики Беларусь» выступали практически на всех самых престижных концертных площадках СССР, с удовольствием дают концерты у себя в Беларуси, успешно гастролируют за рубежом, неоднократно бывали в США, Индии, Китае, Польше, Германии, Финляндии, во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Настоящее украшение ансамбля — певица Алеся; ее серебристый голос обогатил художественную палитру «Сябров» изумительной нежностью; ее артистическое обаяние всегда очаровывает слушателей.

Анатоль Ярмоленко — Основатель и неизменный художественный руководитель коллектива — Народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Содружества» (2011 г.), лауреат премии Союзного государства (2016 г.) Анатолий Ярмоленко в своей песенной поэзии ищет те краски, которые понятны и нужны людям, которые волнуют сердца миллионов. Своим певческим даром вместе со своими друзьями по сцене артист всегда согревает душой, а зрители любят певца за созданные им дорогие образы матери, детства, родного дома, грусти и веселья, — образы, которые сопровождают человека всю жизнь. Обладая самобытным душевным голосом с яркой тембральной окраской, Анатоль умеет создать теплое вокальное пространство, затронуть душу своего зрителя, настроить ее на искренность, глубокие эмоции и то нежное состояние, благодаря которому хочется жить и радоваться жизни. Талант Анатолия Ярмоленко объединяет людей, дает надежду удачу, радость, помогает пережить трудную минуту и поэтому для своих многочисленных поклонников он стал по-настоящему родным и близким, поэтому не редко называют его по-семейному: «Наш Анатоль!».

Возрастное ограничение: 6+.

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