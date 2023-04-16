Ночью в Касимове горел двухэтажный жилой дом

Ночью в воскресенье, 16 апреля, в Касимове горел двухэтажный жилой дом. Подробности 7info сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в доме № 15А по улице Октябрьской поступило в 02.16. На место происшествия выезжали 4 пожарные машины, 16 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Люди не пострадали.

Причину пожара, размер материального ущерба установят специалисты.