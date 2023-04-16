spot_img
Воскресенье, 16 апреля, 2023
7info

Ночью в Касимове горел двухэтажный жилой дом

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Фото: «Типичный Касимов» vk.com/livekasimov

Ночью в воскресенье, 16 апреля, в Касимове горел двухэтажный жилой дом. Подробности 7info сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в доме № 15А по улице Октябрьской поступило в 02.16. На место происшествия выезжали 4 пожарные машины, 16 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Люди не пострадали.

Причину пожара, размер материального ущерба установят специалисты.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации