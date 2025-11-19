Среда, 19 ноября, 2025
Рязань
В 2026 году на финансирование социальной сферы Рязани выделят 14,3 миллиарда рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели проект бюджета города Рязани на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов в части профильных вопросов.

Главный финансовый документ города остается социально ориентированным – обеспечение действующих расходных обязательств в социальной сфере составляет 70,8% от общего объема расходов или 14,3 млрд рублей. На оплату труда работников социальной сферы выделят 10,6 млрд рублей.

В основу расходов социальной сферы заложено финансовое обеспечение 11-ти муниципальных программ. Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов – школы в микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы №28, а также двух образовательных учреждений в Семчино и Олимпийском городке, которые в следующем году будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

На капитальный ремонт учреждений социальной сферы предусмотрено 11 млн рублей, на закупку оборудования – 46,1 млн рублей, на питание детей в образовательных учреждениях – 88,2 млн рублей.

Читайте также  В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

Ранее стало известно, что финансирование Рязани в 2026 году в части вопросов городского хозяйства составит 3 млрд рублей.

