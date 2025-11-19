В 2026 году на финансирование социальной сферы Рязани выделят 14,3 миллиарда рублей

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели проект бюджета города Рязани на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов в части профильных вопросов.

Главный финансовый документ города остается социально ориентированным – обеспечение действующих расходных обязательств в социальной сфере составляет 70,8% от общего объема расходов или 14,3 млрд рублей. На оплату труда работников социальной сферы выделят 10,6 млрд рублей.

В основу расходов социальной сферы заложено финансовое обеспечение 11-ти муниципальных программ. Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов – школы в микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы №28, а также двух образовательных учреждений в Семчино и Олимпийском городке, которые в следующем году будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

На капитальный ремонт учреждений социальной сферы предусмотрено 11 млн рублей, на закупку оборудования – 46,1 млн рублей, на питание детей в образовательных учреждениях – 88,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что финансирование Рязани в 2026 году в части вопросов городского хозяйства составит 3 млрд рублей.