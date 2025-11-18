Финансирование Рязани в 2026 году составит 3 млрд рублей

Проект бюджета города Рязани на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в части вопросов городского хозяйства был рассмотрен депутатами на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. Доклад представила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2026 году составят около 284 млн рублей. На благоустройство в 2026 году планируется выделить около 709 млн рублей.

На реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» предусмотрен 1 млрд 314 млн рублей. 814,7 млн рублей из них – на проведение ямочного ремонта и зимне-летнее содержание улично-дорожной сети. На обеспечение освещения на территории города предусмотрено около 169 млн рублей.

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2026 году составит 49 млн рублей, из них 10 млн рублей будет потрачено на благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним, 39 млн. руб. – на благоустройство общественных территорий города Рязани.

Депутаты поддержали законодательную инициативу по внесению в Рязанскую областную Думу проекта изменений в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях». Предложенные поправки устанавливают размер административного штрафа при размещении транспортных средств (прицепов к ним) на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями и являющихся элементами благоустройства, детских и спортивных площадках, расположенных на территориях общего пользования в границах населенных пунктов.

Члены комитета заслушали информацию администрации Рязани о реализации на территории города муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» и «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани».

Кроме того, депутатам была представлена информация администрации о реализации комплексной программы «Развитие отдельных территорий города Рязани». Работы проводились на 11 участках дорог. Завершены и приняты 10 объектов. На объекте по улице Гайдара (от улицы Порядок до дома 32А по Владимирской улице) выявлен дефект. Подрядчик работает над его устранением.

Вопрос о планах по организации уборки территории города Рязани в зимний период 2025-2026 гг. также был рассмотрен на заседании комитета. По информации администрации города, МБУ «Дирекция благоустройства города» разработаны маршруты механизированной уборки центральных автомобильных дорог, а также перечни дорог частного сектора и межквартальных проездов для уборки силами подрядных организаций. Сформирован запас противогололедных материалов, имеющаяся коммунальная техника (127 единиц) переоборудована для зимнего содержания. Уборка 174 остановок и переходов рядом с ними будет осуществляться закрепленными уборщиками (202 силы 4х мобильных бригад); общественных пространств – силами управления по делам территории города Рязани. В этой работе будут задействованы 5 бригад (по одной в каждом районе города и одной по инженерным сооружениям (лестницы)).

Во время обсуждения вопроса депутаты предложили предоставить рязанским общеобразовательным учреждениям дополнительный объем пескосоленой смеси к подходам к школам и детским садам в зимний период. Представитель профильной организации администрации города взял предложение в работу.

Депутаты одобрили изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле. Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.