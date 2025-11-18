Вторник, 18 ноября, 2025
4.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Финансирование Рязани в 2026 году составит 3 млрд рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Проект бюджета города Рязани на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в части вопросов городского хозяйства был рассмотрен депутатами на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. Доклад представила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2026 году составят около 284 млн рублей. На благоустройство в 2026 году планируется выделить около 709 млн рублей.  

На реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» предусмотрен 1 млрд 314 млн рублей.   814,7 млн рублей из них – на проведение ямочного ремонта и зимне-летнее содержание улично-дорожной сети. На обеспечение освещения на территории города предусмотрено около 169 млн рублей.

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2026 году составит 49 млн рублей, из них 10 млн рублей будет потрачено на благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним, 39 млн. руб. – на благоустройство общественных территорий города Рязани.

Читайте также  Пенсионерку с двусторонней пневмонией и диабетом 2 типа вылечили в ОКБ

Депутаты поддержали законодательную инициативу по внесению в Рязанскую областную Думу проекта изменений в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях». Предложенные поправки устанавливают размер административного штрафа при размещении транспортных средств (прицепов к ним) на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями и являющихся элементами благоустройства, детских и спортивных площадках, расположенных на территориях общего пользования в границах населенных пунктов.

Члены комитета заслушали информацию администрации Рязани о реализации на территории города муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» и «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани».  

Кроме того, депутатам была представлена информация администрации о реализации комплексной программы «Развитие отдельных территорий города Рязани». Работы проводились на 11 участках дорог. Завершены и приняты 10 объектов. На объекте по улице Гайдара (от улицы Порядок до дома 32А по Владимирской улице) выявлен дефект. Подрядчик работает над его устранением.

Вопрос о планах по организации уборки территории города Рязани в зимний период 2025-2026 гг. также был рассмотрен на заседании комитета. По информации администрации города, МБУ «Дирекция благоустройства города» разработаны маршруты механизированной уборки центральных автомобильных дорог, а также перечни дорог частного сектора и межквартальных проездов для уборки силами подрядных организаций. Сформирован запас противогололедных материалов, имеющаяся коммунальная техника (127 единиц) переоборудована для зимнего содержания. Уборка 174 остановок и переходов рядом с ними будет осуществляться закрепленными уборщиками (202 силы 4х мобильных бригад); общественных пространств – силами управления по делам территории города Рязани. В этой работе будут задействованы 5 бригад (по одной в каждом районе города и одной по инженерным сооружениям (лестницы)).

Читайте также  В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Во время обсуждения вопроса депутаты предложили предоставить рязанским общеобразовательным учреждениям дополнительный объем пескосоленой смеси к подходам к школам и детским садам в зимний период. Представитель профильной организации администрации города взял предложение в работу.

Депутаты одобрили изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле. Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Читайте также

Турпоток в Рязани в новогодние праздники вырастет в два раза

Главные новости

Стали известны маскоты Новогодней столицы в Рязани

Главные новости

Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имени

Экономика и бизнес

День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке

Главные новости

Костные разрастания стали причиной снижения слуха у рязанца

Главные новости

В Рязани прооперировали пациентку с разрывом аорты и одной почкой

Главные новости