В Рязанской области завершилась подготовка вокзалов и снегоуборочной техники к зиме

В Рязанской области завершена подготовка вокзалов и снегоуборочной техники к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Проведены проверки систем отопления, водоснабжения и освещения на 16 вокзалах.

На 202 пассажирских платформах выполнены работы по ремонту ограждений и навесов, отремонтировано покрытие и обновлены полосы безопасности. Для обеспечения своевременной очистки и обработки платформ от осадков подготовлены средства малой механизации в количестве 23 единиц и около 300 тонн противогололедных средств.

Также на основных станциях и узлах находятся в готовности 49 компрессорных модулей и более 1600 устройств электрообогрева и пневмообдувки для очистки стрелочных переводов от снега и льда.

Расчищать пути будут 4 снегоуборочных машины, 3 пневмообдувочные машины, а также 3 плужных снегоочистителя.

Специальное обучение прошли 117 специалистов, которые впервые приступят к выполнению своих обязанностей в зимних условиях.

Все железнодорожники, работающие на линиях, полностью обеспечены зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения.