В Рязани провели обработку дорог против гололеда

В связи с похолоданием и выпадением осадков Дирекция благоустройства перешла на зимний режим работы. Каждую ночь на дежурство выходили сотрудники и техника. Дороги мониторили с помощью камер видеонаблюдения.

В ночь на 16 ноября начали обрабатывать дороги. В город выехали 14 комбинированных дорожных машин. Особое внимание уделили спускам, подъемам и опасным участкам. Для борьбы с гололедом использовали 172 тонны реагента и 24 кубических метра песко-соляной смеси.

Администрация города просит водителей соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия.