Воскресенье, 16 ноября, 2025
0.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

В Рязани провели обработку дорог против гололеда

Анастасия Мериакри
Image by wirestock on Freepik

В связи с похолоданием и выпадением осадков Дирекция благоустройства перешла на зимний режим работы. Каждую ночь на дежурство выходили сотрудники и техника. Дороги мониторили с помощью камер видеонаблюдения.

В ночь на 16 ноября начали обрабатывать дороги. В город выехали 14 комбинированных дорожных машин. Особое внимание уделили спускам, подъемам и опасным участкам. Для борьбы с гололедом использовали 172 тонны реагента и 24 кубических метра песко-соляной смеси.

Администрация города просит водителей соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия.

В Рязани провели обработку дорог против гололеда
В Рязани провели обработку дорог против гололеда
В Рязани провели обработку дорог против гололеда

Самые читаемые материалы

Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

Последние новости

Пробка образовалась на Южной окружной Рязани из-за ДТП

Причиной пробки стала авария около поворота на посёлок Южный. Дорога практически встала, пишут очевидцы.

В Рязани временно приостановлено движение 4-х троллейбусных маршрутов

На время ремонтных работ по маршруту №5в курсируют два троллейбуса с автономным ходом, по маршруту №5н – четыре таких троллейбуса, по маршруту №10 – один. 

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Работы проводились на участке дороги длиной 450 метров, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.

В Рязанской области завершилась подготовка вокзалов и снегоуборочной техники к зиме

Расчищать пути будут 4 снегоуборочных машины, 3 пневмообдувочные машины, а также 3 плужных снегоочистителя. 

Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

Мероприятия проводились на двух переходах, расположенных рядом с остановочными пунктами 203 км и Лагерный.

Остановка общественного транспорта за 2,2 миллиона рублей появится в Рязани

В рамках проекта также предусмотрено благоустройство тротуаров и дорожных путей

Прокуратура внесла представление мэрии Рязани из-за выбоин на дороге

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку после появления в СМИ сообщения о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги в микрорайоне Карцево.

Прокуратура выявила нарушения при ремонте моста в Рязанской области 

В ходе выезда выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков и разметки,  и иные недостатки.

В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Ограничения вводятся по техническим причинам.

В Рязани на двух маршрутах тестируют оплату проезда с помощью QR-кода

После сканирования QR-кода пассажир попадает на страницу оплаты, где нужно подтвердить платеж через Систему быстрых платежей

На улице 1-й Новопавловский проезд в Рязани завершено асфальтирование дороги

Жители подчеркнули, что региональная программа местных инициатив – это отличная возможность менять свою территорию к лучшему.

Автоэксперт Баканов рассказал об опасных зимних шинах 

Шипованная резина — не просто покрышка, в которую воткнули металлические «гвозди». Каждый компонент там рассчитан на работу в связке с другими.

Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так. 

В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

Переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

«Гигантскую стоянку самокатов» обнаружили в Рязани

Автор поста предполагает, что самокаты готовят к «зимней спячке».