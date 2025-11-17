Понедельник, 17 ноября, 2025
Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале реализации в регионе нового проекта в поддержку ветеранов специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор отметил: «Рязанский центр «Забота и милосердие» запустил проект «Ателье адаптивной одежды». Главная цель – создание удобной, функциональной одежды для ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Небольшое ателье будет адаптировать изделия Фонда защитников Отечества, а также дорабатывать личные вещи бойцов с учетом индивидуальных потребностей».

По словам Павла Малкова, в проекте задействованы лучшие специалисты региона с большим опытом конструирования и пошива одежды. Для мастеров и волонтерских объединений проводятся обучающие мастер-классы. Планируются регулярные встречи с защитниками и участниками проекта «ГЕРОИ62», чтобы лучше понимать их запросы: где нужна адаптация готовой одежды, а где пошив «с нуля». Кроме того, ателье будет изготавливать специальные изделия для военных госпиталей.

Главные новости