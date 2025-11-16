В Рязани открыли уникальный библиотечный центр для слабовидящих

Рязанская специализированная школа получила современное оборудование для библиотечного центра. Это событие станет значительным шагом вперед в образовательной сфере для детей с нарушением зрения. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Книга, предназначенная для слабовидящих, занимает в два раза больше места, чем обычная. Например, в ней будет 200 страниц вместо 100, что делает её более объёмной и тяжёлой.

Для удобства доступа к книгам были разработаны и установлены специальные стеллажи, которые при необходимости можно перемещать. Это позволяет легко подходить к нужной книге и обеспечивает экономию пространства.

Новый библиотечный центр предоставляет слабовидящим детям возможность читать плоскопечатную художественную литературу. В читальном зале установлена стационарная лупа с экраном, оснащенная ручками управления. С помощью этих ручек дети могут регулировать размер шрифта, яркость и другие параметры изображения. Это значительно облегчает процесс чтения для слабовидящих детей.

Четвероклассник Егор Саплин открыл для себя новый способ чтения плоскопечатных книг с помощью устройства, преобразующего текст в человеческую речь. Этот метод особенно удобен для незрячих детей, но также используется и другими учащимися.

Кроме того, в библиотечном центре можно распечатать обычный текст в шрифте Брайля, а математические графики и ноты перевести в объемный тактильный формат. Алексей Новохатский, инженер программного обеспечения и вычислительной техники школы-интерната №26 Рязани, объяснил, что монохромное изображение становится выпуклым и рельефным с помощью специальной термопечи. Это позволяет незрячим людям ощущать и понимать содержание изображения.

Создание специализированных центров является частью программы «Доступная среда», которая помогает преодолевать барьеры и обеспечивать полноценную жизнь для всех. Она была запущена в России в 2011 году.