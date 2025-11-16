Понедельник, 17 ноября, 2025
В Рязани открыли уникальный библиотечный центр для слабовидящих

Анастасия Мериакри
Фото: ВГТРК "Ока"

Рязанская специализированная школа получила современное оборудование для библиотечного центра. Это событие станет значительным шагом вперед в образовательной сфере для детей с нарушением зрения. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Книга, предназначенная для слабовидящих, занимает в два раза больше места, чем обычная. Например, в ней будет 200 страниц вместо 100, что делает её более объёмной и тяжёлой.

Для удобства доступа к книгам были разработаны и установлены специальные стеллажи, которые при необходимости можно перемещать. Это позволяет легко подходить к нужной книге и обеспечивает экономию пространства.

Новый библиотечный центр предоставляет слабовидящим детям возможность читать плоскопечатную художественную литературу. В читальном зале установлена стационарная лупа с экраном, оснащенная ручками управления. С помощью этих ручек дети могут регулировать размер шрифта, яркость и другие параметры изображения. Это значительно облегчает процесс чтения для слабовидящих детей.

Четвероклассник Егор Саплин открыл для себя новый способ чтения плоскопечатных книг с помощью устройства, преобразующего текст в человеческую речь. Этот метод особенно удобен для незрячих детей, но также используется и другими учащимися.

Кроме того, в библиотечном центре можно распечатать обычный текст в шрифте Брайля, а математические графики и ноты перевести в объемный тактильный формат. Алексей Новохатский, инженер программного обеспечения и вычислительной техники школы-интерната №26 Рязани, объяснил, что монохромное изображение становится выпуклым и рельефным с помощью специальной термопечи. Это позволяет незрячим людям ощущать и понимать содержание изображения.

Создание специализированных центров является частью программы «Доступная среда», которая помогает преодолевать барьеры и обеспечивать полноценную жизнь для всех. Она была запущена в России в 2011 году.

Последние новости

Рязанцы вновь сообщили об отключении мобильного интернета 

Ранее в городе и области была объявлена опасность атаки БПЛА. 

Полярное сияние и метеоры можно наблюдать в Рязанской области в ночь на 17 ноября

Кроме того, у рязанцев есть шанс увидеть метеоры из потока Леониды.

Александр Кержаков отправился на матч сборной России в куртке ФК «Рязань»

Множество людей пришло, чтобы проводить бывших игроков сборной России в 5 утра.

Возле рязанской ОКБ несколько дней лежит труп собаки

Рязанка выразила обеспокоенность тем, что труп может начать разлагаться.

На площади Ленина в Рязани монтируют главную городскую ель

Планируется, что установка дерева займет три дня. Украшение и подключение иллюминации планируется начать позже.

Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора

Отмечены лицей №4 и лицей №52 города Рязани.

Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на газификацию в селах

Недавно перечень льготников был расширен, и теперь выплаты и субсидии на догазификацию доступны семьям участников СВО.

Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

Мампус — главный герой интерактивного путеводителя, созданного для развития детского туризма в регионе.

Три населенных пункта остались без света из-за порывистого ветра в Кадомском районе

В селе Восход из-за падения дерева произошло повреждение электропроводов.

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Об этом местные жители пожаловались Екатерине Мизулиной.

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий.

Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета.

Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.