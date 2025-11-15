В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В Рязани завершился месячник по озеленению городских территорий. В него были выполнены работы по замене аварийных деревьев и высадке новых растений вдоль улиц, а также по благоустройству общественных пространств.

Согласно концепции озеленения улиц Рязани, вдоль дорог преимущественно высаживались липы, клены и рябины. В парках и скверах предпочтение отдавалось декоративным кустарникам, таким как спирея иволистная, пузыреплодник, гортензия, кизильник, дерен, можжевельник и туи.

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников. Аварийные, старые и больные деревья заменялись поэтапно в рядовых посадках вдоль улиц Горького, Введенской, Ленина, Чкалова, Станкозаводской, Семинарской, Бирюзова, Интернациональной, Ряжском шоссе и других.

18 октября в Рязани прошла акция «Единый день озеленения». В этот день на 213 локациях было высажено 501 дерево и 4462 декоративных кустарника. Одним из самых крупных мест озеленения стал сквер «Рязань — город трудовой доблести», где появилось 35 лип, 8 декоративных яблонь, 5 рябин, 25 кустов сирени, 20 горных сосен, 40 гортензий, 40 пузыреплодников и 30 кустов кизильника. Перед железнодорожным вокзалом была создана клумба из 200 можжевельников.

В парке Морской славы также были проведены значительные работы по озеленению. На центральной клумбе высадили композицию из 5 декоративных яблонь, 4 ив, 210 спирей, 12 сиреней, 100 гортензий и можжевельников.

Образовательные учреждения города также приняли участие в акции, высадив 119 лиственных деревьев, 289 хвойных деревьев, 1135 кустарников и 2012 многолетних растений.

В мероприятиях по озеленению участвовали представители органов власти, образовательных и культурных учреждений, предприятий, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций, а также рязанцы. Администрация города выражает благодарность всем участникам за их активную позицию и неравнодушие.