Стали известны маскоты Новогодней столицы в Рязани

Анастасия Мериакри

Рязань, готовящаяся принять звание Новогодней столицы России в 2026 году, раскрыла детали праздничного оформления. Главной героиней мероприятий станет сказочная девушка Снежанушка, а тематические зоны на всей территории Лыбедского бульвара получат своих собственных маскотов-животных.

Вся праздничная площадка от арены до Кремлевского вала будет разделена на несколько тематических зон: спортивная, семейная, художественная, торговая, процветающая, индустриальная, хлебная и креативная. У каждой из них будет свой сказочный покровитель.

Главным маскотом всего праздника выбрана Снежанушка. Этот персонаж, рожденный в результате творческого конкурса среди представителей креативных индустрий, представляет собой ожившую снежинку, которая спустилась на землю и превратилась в добрую и дружелюбную девушку-помощницу. Именно Снежанушка будет встречать гостей и создавать волшебную атмосферу.

«Главная героиня, наша девочка Снежанушка, дитя современных технологий, рождённая искусственным интеллектом, призвана принести к нам в Рязань новогоднее чудо», — прокомментировала Надежда Майорова, начальник управления культуры администрации города.

На каждой тематической локации гостей будут ждать свои маскоты-животные. Так, например, в зоне «Рязань спортивная» вас будет встречать сказочный спортивный конь. Он станет центром притяжения для семей с детьми, организуя спортивные фестивали, игры и активности на протяжении всего праздничного месяца, особенно в выходные декабря.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Облик всех маскотов разрабатывался при участии Рязанского педагогического колледжа, художественной группы, экспертного совета и даже детей из школ.

Отдельное внимание организаторы уделили главному символу — новогодней снежинке. Чтобы создать уникальный для региона образ, за основу был взят знаменитый кадомский вениз. Автором финального варианта снежинки выступила народная мастерица Ирина Риффель, чьи работы и стали основой для дизайна.

