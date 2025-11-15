Воскресенье, 16 ноября, 2025
Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Анастасия Мериакри

Воспитанница студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества Виктория Захарова успешно выступила на этапе «Поединки» телепроекта «Голос. Дети» (6+), который транслируется на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 14 ноября.

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary. Выступление получилось настолько выразительным и слаженным, что все члены жюри высоко оценили его качество.

К выступлению в шоу Викторию готовила ее педагог по вокалу — Лейла Никитина.

В результате наставник команды, Аида Гарифуллина, выбрала для дальнейшего участия в проекте именно рязанку Викторию Захарову. Желаем ей удачи в следующем туре!

Выступление Виктории Захаровой можно посмотреть по ссылке.

