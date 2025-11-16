Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на газификацию в селах

В Рязанской области продолжается работа по газификации сельских населенных пунктов. Благодаря инициативе Президента, количество газифицированных домов в области увеличивается. Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на подключение к газовым сетям, из которых почти 10 тысяч уже реализованы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что за счет государственных средств до границ участка проводится строительство газопровода. На региональном уровне малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и ветеранам оказывается помощь в приобретении и установке газового оборудования для подключения к газу.

Недавно перечень льготников был расширен, и теперь выплаты и субсидии на догазификацию доступны семьям участников СВО.

Программа бесплатной газификации частных домов действует бессрочно. Заявку можно подать через МФЦ, на портале «Госуслуги», на сайте или лично обратившись в «Рязаньоблгаз».