Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepic.diller на Freepik

В октябре в МФЦ Рязанского Перинатального центра было зарегистрировано 96 малышей: 51 мальчик и 45 девочек. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Лидерство среди женских имен в прошедшем осеннем месяце у Софии. Второе место в октябре заняла Анна.

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил, и с ним первое место в октябре разделил Артем. Вторыми по встречаемости в прошедшем месяце стали: Александр, Матвей, Максим.

Среди редких имён для девочек родители выбрали несколько вариантов: Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава. Двух новорожденных назвали Злата и Агата.

Редкие мужские имена октября: Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат. Также среди новорожденных второго осеннего месяца теперь есть Петр, Сергей и Виктор.

Последние новости

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

Рязанские школьники прошли «Лестницу к успеху» с сотрудниками РНПК

В Рязани прошел двухдневный профориентационный семинар «Лестница к успеху» для учеников 9–11 «Роснефть-классов» школы №43. Организаторами выступили сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру НК «Роснефть».

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Педагоги Рязанской области приняли участие в интенсиве для наставников Научных клубов Первых

Участие приняли 200 победителей конкурса наставников Научных Клубов Первых из 30 регионов Российской Федерации.

Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России».

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

В T2 запустили сразу пять полезных сервисов, чтобы рязанцы оставались на связи в любых условиях

Этой осенью оператор T2 открыл для жителей Рязанской области новые возможности и предложил скидку до 100% на действующие тарифы. Все это поможет клиентам оставаться на связи даже в зонах ограничения мобильного интернета.

Белый список для Рязани: какие сайты остаются доступны при отключении мобильного интернета

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Рязанца-зоофила депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников

По словам зоофила, его первое сексуальное влечение к животным возникло в 12 лет.

Ёлку на Лыбедском бульваре демонтировали

Железную ёлку разобрали в среду, 12 ноября.