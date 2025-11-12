Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

В октябре в МФЦ Рязанского Перинатального центра было зарегистрировано 96 малышей: 51 мальчик и 45 девочек. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Лидерство среди женских имен в прошедшем осеннем месяце у Софии. Второе место в октябре заняла Анна.

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил, и с ним первое место в октябре разделил Артем. Вторыми по встречаемости в прошедшем месяце стали: Александр, Матвей, Максим.

Среди редких имён для девочек родители выбрали несколько вариантов: Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава. Двух новорожденных назвали Злата и Агата.

Редкие мужские имена октября: Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат. Также среди новорожденных второго осеннего месяца теперь есть Петр, Сергей и Виктор.