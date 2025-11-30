Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Книгу XIX века «Популярная история Франции» восстановили реставраторы из Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: https://smotrim.ru/article/4802559

В рязанском региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов специалисты восстановили редкое издание XIX века. Уже три года они работают над спасением книжных памятников и старинных документов.

В руки реставраторов попадают книги из разных стран и эпох, такие как «Популярная история Франции», выпущенная в 1882 году. Это издание богато иллюстрировано, включая 245 гравюр от разных мастеров. В Рязань книга попала в плохом состоянии.

«Когда-то ее очень криво обрезали. Я восстанавливала формат и выравнивала сами листы. Здесь очень интересные гравюры, и их очень-очень много, разных авторов», – рассказала художник-реставратор Виктория Бердиёрова.

Основные враги бумаги – время, пыль и плесень. Время изменить невозможно, но с пылью и плесенью борются с помощью специальных процедур: листы отмывают и увлажняют. Затем восстанавливают их целостность.

По словам художника-реставратора Натальи Волковой, книга была в плохом состоянии, и её пришлось промывать. Для этого использовались специальные подложки, так как последний лист был повреждён и остался лишь частично.

Чаще всего реставраторы работают с книжными памятниками, краеведческими изданиями и фолиантами, изданными в годы Великой Отечественной войны.

Читайте также  Рязанцу Егору Николаеву присвоено звание Героя России

«При отборе книг на реставрацию реставрационный совет определяет, насколько книга уникальна, ее историческую ценность, ее востребованность. Исходя из этих критериев, мы определяем те книги, которые в первую очередь необходимо отреставрировать», – сообщила заведующая Региональным центром консервации и реставрации библиотечных фондов Рязанской области Людмила Фирсова.

В 2025 году Центр консервации и реставрации, обновленный по федеральной программе, отметит свое трехлетие. За это время было восстановлено 280 редких и ценных изданий.

Другие материалы рубрики

В Рязани почетный гражданин Раиса Бушуева отпраздновала свое столетие

Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

МЧС предупреждает о густом тумане до конца суток в Рязанской области

В Канищево в Рязани отключат свет 

Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 