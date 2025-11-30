Книгу XIX века «Популярная история Франции» восстановили реставраторы из Рязани

В рязанском региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов специалисты восстановили редкое издание XIX века. Уже три года они работают над спасением книжных памятников и старинных документов.
В руки реставраторов попадают книги из разных стран и эпох, такие как «Популярная история Франции», выпущенная в 1882 году. Это издание богато иллюстрировано, включая 245 гравюр от разных мастеров. В Рязань книга попала в плохом состоянии.
Основные враги бумаги – время, пыль и плесень. Время изменить невозможно, но с пылью и плесенью борются с помощью специальных процедур: листы отмывают и увлажняют. Затем восстанавливают их целостность.
По словам художника-реставратора Натальи Волковой, книга была в плохом состоянии, и её пришлось промывать. Для этого использовались специальные подложки, так как последний лист был повреждён и остался лишь частично.
Чаще всего реставраторы работают с книжными памятниками, краеведческими изданиями и фолиантами, изданными в годы Великой Отечественной войны.
В 2025 году Центр консервации и реставрации, обновленный по федеральной программе, отметит свое трехлетие. За это время было восстановлено 280 редких и ценных изданий.