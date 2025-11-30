Книгу XIX века «Популярная история Франции» восстановили реставраторы из Рязани

В рязанском региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов специалисты восстановили редкое издание XIX века. Уже три года они работают над спасением книжных памятников и старинных документов.

В руки реставраторов попадают книги из разных стран и эпох, такие как «Популярная история Франции», выпущенная в 1882 году. Это издание богато иллюстрировано, включая 245 гравюр от разных мастеров. В Рязань книга попала в плохом состоянии.

«Когда-то ее очень криво обрезали. Я восстанавливала формат и выравнивала сами листы. Здесь очень интересные гравюры, и их очень-очень много, разных авторов», – рассказала художник-реставратор Виктория Бердиёрова.

Основные враги бумаги – время, пыль и плесень. Время изменить невозможно, но с пылью и плесенью борются с помощью специальных процедур: листы отмывают и увлажняют. Затем восстанавливают их целостность.

По словам художника-реставратора Натальи Волковой, книга была в плохом состоянии, и её пришлось промывать. Для этого использовались специальные подложки, так как последний лист был повреждён и остался лишь частично.

Чаще всего реставраторы работают с книжными памятниками, краеведческими изданиями и фолиантами, изданными в годы Великой Отечественной войны.

«При отборе книг на реставрацию реставрационный совет определяет, насколько книга уникальна, ее историческую ценность, ее востребованность. Исходя из этих критериев, мы определяем те книги, которые в первую очередь необходимо отреставрировать», – сообщила заведующая Региональным центром консервации и реставрации библиотечных фондов Рязанской области Людмила Фирсова.

В 2025 году Центр консервации и реставрации, обновленный по федеральной программе, отметит свое трехлетие. За это время было восстановлено 280 редких и ценных изданий.