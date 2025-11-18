Дед Мороз пообещал рязанцам снежную зиму

18 ноября в свой день рождения в Рязань прибыл зимний волшебник Дед Мороз, где принял участие в конференции, посвященной обсуждению проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026».

«Я, конечно, виноват, что опоздал на нашу встречу. Мне оправдываться нечем. Увлекло собой меня море красок и огня, сколько лиц, друзей, событий, достижений, открытий, где я только не бывал, а такого не видал», — встретил гостей конференции Дед Мороз.

Первым делом именинник поделился радостной новостью. Его день рождения уже успели отметить в Лесопарке. По словам волшебника, его пришло поздравить около 300 человек. Там же начала работу «Почта Деда Мороза» – специальный почтовый ящик для поздравлений и писем. Дед Мороз пообещал, что обязательно прочитает всю корреспонденцию и ответит каждому, кто указал обратный адрес.

Кстати говоря, он приехал к нам в город на микроавтобусе.

«Потому что если я поеду сюда на тройке, Рязань вообще встанет в пробках. А так пробок нет. Поэтому это целесообразно обстоятельствам. Но у меня есть и сани, и тройка, ближе к северу двигаюсь на оленях, иногда на собачьих упряжках, а еще пешком хожу», — пояснил волшебник.

Главной темой обсуждения стала предстоящая зима. Дед Мороз заверил рязанцев, что снега в этом году будет в достатке. «Мы в России живём. Вот что-что, а снега у нас полно», — отметил он и дал гражданам практический совет: самое главное не забыть переобуть машины на зимнюю резину.

Рязанский ресторатор Дмитрий Кириллин спросил о гастрономических предпочтениях, на что волшебник ответил просто и лаконично: «Моё самое любимое блюдо? А я сейчас скажу. Самое любимое блюдо моё называется вкусное».

На вопрос о скептиках, не верящих в его существование, Дедушка Мороз ответил философски: «Можно верить, можно не верить. Вот ты знаешь, что по Рязани не так давно ходили мамонты, а я их здесь видел. Вот именно здесь, на этом месте. Поэтому можно верить в Деда Мороза, можно не верить. Если человек верит в исполнение своих добрых желаний, он будет верить. Если не верит, ничто ему не поможет».

Добродушно отозвался волшебник и о своих зарубежных коллегах Санта-Клаусе и Йоулупукки, назвав их шалунами.

На вопрос о самом желанном новогоднем подарке для себя лично Дедушка Мороз ответил, что ждет от горожан не материальных ценностей, а простого человеческого тепла.