Вторник, 18 ноября, 2025
8.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке

Анастасия Мериакри

18 ноября на сцене Лесопарка состоялось важное событие, предшествующее Новому году – торжественное празднование Дня рождения главного волшебника страны Деда Мороза. Дети и родители собрались в центре парка, чтобы от лица города поздравить главного персонажа грядущего праздника своими песнями, танцами и аплодисментами. Всё в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2026».

Не зря для Дня рождения Морозко выбрана такая дата — считается, что именно 18 ноября в Великом Устюге, где располагается Резиденция волшебника, ударяют первые холода. В нашем же городе сегодня довольно тепло, так что чтобы создать для Дедушки Мороза комфортную обстановку, задорный открывающий флешмоб подготовили прелестные танцовщицы-снежинки в белых курточках.

Нужная атмосфера была создана, так что Дед Мороз тут же появился и пригласил встретиться гостей события 13 декабря на Лыбедском бульваре, ибо именно в этот день официально стартуют праздничные программы «Новогодней столицы».

«Непременно приходите и друзей с собой берите!»

Однако уже сейчас посетители локации могут полюбоваться тематической выставкой художественных работ «Волшебство зимних праздников» (которая действует в том числе и на улице Почтовой), сделать памятные снимки в фотозоне и написать письмо Деду Морозу, поскольку с сегодняшнего дня действует сказочная почта.

Читайте также  Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Собственно, виновника торжества, как полагается, не оставили без подарков – красочные музыкально-танцевальные номера показали воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music», которых Дедушка в свою очередь наградил за старания сладостями. Наконец, поздравили по видео волшебника и «коллеги» из других регионов – Дед Мороз из Республики Коми, Чувашской Республики, Мурманска, с Ямала и не только.

Возрастное ограничение: 0+

День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке
День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Финансирование Рязани в 2026 году составит 3 млрд рублей

Главные новости

Костные разрастания стали причиной снижения слуха у рязанца

Главные новости

В Рязани прооперировали пациентку с разрывом аорты и одной почкой

Главные новости

Рязанская прокуратура требует признать незаконной продажу машины под влиянием мошенников

Главные новости

В Рязанской области выплату контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Армия и СВО

Финал Рязанской лиги КВН пройдет в РДМ

Культура и события