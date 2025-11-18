День рождения Деда Мороза отметили в Рязанском Лесопарке

18 ноября на сцене Лесопарка состоялось важное событие, предшествующее Новому году – торжественное празднование Дня рождения главного волшебника страны Деда Мороза. Дети и родители собрались в центре парка, чтобы от лица города поздравить главного персонажа грядущего праздника своими песнями, танцами и аплодисментами. Всё в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2026».

Не зря для Дня рождения Морозко выбрана такая дата — считается, что именно 18 ноября в Великом Устюге, где располагается Резиденция волшебника, ударяют первые холода. В нашем же городе сегодня довольно тепло, так что чтобы создать для Дедушки Мороза комфортную обстановку, задорный открывающий флешмоб подготовили прелестные танцовщицы-снежинки в белых курточках.

Нужная атмосфера была создана, так что Дед Мороз тут же появился и пригласил встретиться гостей события 13 декабря на Лыбедском бульваре, ибо именно в этот день официально стартуют праздничные программы «Новогодней столицы».

«Непременно приходите и друзей с собой берите!»

Однако уже сейчас посетители локации могут полюбоваться тематической выставкой художественных работ «Волшебство зимних праздников» (которая действует в том числе и на улице Почтовой), сделать памятные снимки в фотозоне и написать письмо Деду Морозу, поскольку с сегодняшнего дня действует сказочная почта.

Собственно, виновника торжества, как полагается, не оставили без подарков – красочные музыкально-танцевальные номера показали воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music», которых Дедушка в свою очередь наградил за старания сладостями. Наконец, поздравили по видео волшебника и «коллеги» из других регионов – Дед Мороз из Республики Коми, Чувашской Республики, Мурманска, с Ямала и не только.

