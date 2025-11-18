Благоустройство дворовых территорий завершилось на улице Керамзавода

На улице Керамзавода в Рязани завершился ремонт дворовых территорий возле домов №35 и №37. Об этом сообщает администрация города.

В осмотре объектов приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутат по округу №5 Сергей Самарский, представители администрации, подрядчик и жители.

По итогам ремонта здесь уложен новый асфальт на проездах и тротуарах, обновлен бордюрный камень, отремонтированы подходы к подъездам домов. По просьбе жителей особое внимание подрядчики уделили приведению в порядок ливневой канализации и отведению в нее воды с дворовых территорий. Гарантия на работы составляет 5 лет.