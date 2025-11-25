17-летний житель Рязани перевоплотился в Niletto в шоу «Ярче звезд»

В субботу, 22 ноября, телеканал ТНТ представилновый выпуск музыкального шоу перевоплощений «Ярче звёзд» (16+). На сцене выступили 12 талантливых участников, которые предстали в образах Кати Лель, солиста Coldplay Криса Мартина, Anastacia и Niletto. Один из них — наш земляк Артём Москаленко, который сейчас учится в десятом классе.

«Люблю писать музыку, сочинять песни. А еще в прошлом году я выиграл премию «Танцор года». Также я активно занимаюсь спортом — играю в волейбол и баскетбол», — рассказывает о себе Артём Москаленко.

Вместе с двумя другими участниками Артём исполнил один из самых популярных треков Niletto — «Любимка» (18+). Алексей Чумаков отметил, что у Артёма приятный тембр, и хотя на сцене он выглядел немного неуверенно, возможно, это связано с его молодостью. Чумаков также подчеркнул, что ему понравился тембр Артёма. Марина Кравец заметила, что голос Артёма казался моложе, чем у оригинального исполнителя.

К сожалению, Артём не получил ни одного голоса от жюри, но ему предстояло выбрать, кто из оставшихся трех участников пройдет в следующий этап. В итоге Артём выбрал Даниила Кузнецова.

Тимур Родригез отметил, что Артёму всего 17 лет, а уже сегодня ему придется принимать серьезные решения.