16 ноября, 2025
ХК «Рязань-ВДВ» завершил серию домашних матчей победой над «Алтаем»

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/hcryazan_official

Во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани 15 ноября прошел четвертый заключительный матч домашней серии ХК «Рязань-ВДВ». Против нашей команды играла ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Первый период прошёл без забитых голов. Во втором периоде гости открыли счёт почти через полчаса игры и дважды вели в счёте. Рязанцы отыгрались через пять минут благодаря Вадиму Перескокову. Равенство сохранялось три с половиной минуты, пока «динамовцы» не вышли вперёд снова. За секунду до конца периода Дамир Рахимуллин сравнял счёт — 2:2. Этот результат остался неизменным и после третьего периода, и после овертайма.

В серии буллитов рязанцы забили два гола (Максим Коростелёв и Ярослав Алексеев), а гости не смогли реализовать ни одного броска. В итоге ХК «Рязань-ВДВ» победил по буллитам со счётом 3:2.

Лучшим игроком матча признан вратарь Егор Корзин, который не раз выручал команду, особенно в овертайме, и успешно сыграл в серии буллитов.

«Предыдущая игра забрала очень много эмоциональных и физических сил, и сегодня это было видно по парням. Я им очень благодарен и в раздевалке сейчас сказал, что они нашли силы на третий период. Практически играли в одной зоне, создали кучу моментов, но, к сожалению, не смогли решить в основное время. Но мы рады, что по буллитам это удалось. Спасибо всем болельщикам за поддержку, атмосфера была хорошей. Сейчас надо ребятам успокоиться, насладиться этой победой и этой серией, а уже через два дня будем работать и думать о будущем», — прокомментировал итоги матча главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.

«Динамо-Алтай» находится в нижней части турнирной таблицы. ХК «Рязань-ВДВ», в свою очередь, стремительно приближается к зоне плей-офф, занимая 17-ю позицию.

Теперь перед рязанской командой стоит задача провести серию выездных матчей.

