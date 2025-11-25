Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

В Рязанской области на 36% увеличилось количество пожаров из-за печного отопления

Анастасия Мериакри

Печное отопление в Рязанской области остается одной из главных причин пожаров в жилых домах. В 2025 году доля таких происшествий составила 13% от общего числа возгораний в зданиях различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Эти пожары привели к травмам людей и значительным материальным потерям. Из 728 пожаров, зарегистрированных в зданиях различного назначения, 94 случая произошли из-за неисправностей или неправильной эксплуатации печей. Пострадало 5 человек, что составляет 16% от всех пострадавших.

Материальный ущерб также оказался значительным: огнем уничтожено и повреждено 104 строения общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Предварительный ущерб оценивается в свыше 33 миллионов рублей.

Ситуация вызывает особую тревогу, так как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество печных пожаров резко возросло — с 69 до 94 случаев, что составляет увеличение на 36%.

Эксперты выделяют несколько основных причин, приводящих к печальной статистике:

  1. Нарушение правил эксплуатации
  2. Неисправности печей и дымоходов
  3. Ошибки в конструкции печи:

Сотрудники МЧС России по Рязанской области напоминают, что соблюдение этих мер поможет не только сохранить имущество, но и защитить жизни и здоровье людей от огня.

Читайте также  Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

Другие материалы рубрики

Беременную женщину и ребенка сбили на улице Щорса в Рязани

Иностранец с питбулем украл велосипеды после увольнения с работы

Мотоциклиста сбили в центре Рязани

Водитель 64 лет пострадала в ДТП с ГАЗелью в Рязани

Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Скопинский маньяк Мохов обогнал Чикатило по числу публикаций в российской прессе

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...