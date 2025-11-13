В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Примерно в 21:25 возле дома №11 17-летний местный житель, управляя СИМом, при перестроении столкнулся с «Ладой Гранта». За рулем автомобиля находился 34-летний рязанец.
Удар пришелся в боковую часть машины. После столкновения подростку потребовалась медицинская помощь.
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и точную причину аварии.