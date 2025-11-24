Скопинский маньяк Мохов обогнал Чикатило по числу публикаций в российской прессе

Скопинский маньяк Виктор Мохов стал самым упоминаемым в прессе преступником подобного рода, пишет «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» подсчитал, кто из подобных злодеев породил наибольший информационный резонанс, и выяснил причины этого явления. Оказалось, сам Чикатило по количеству упоминаний не лидирует.

Виктор Мохов — рекордсмен по вниманию прессы

Имя: Виктор Мохов

Упоминаний в СМИ: 28 382

Дата ареста: май 2004 года

Жертв: 2 (сексуальное рабство)

Приговор: 17 лет лишения свободы.

Первая информация о жителе Скопина Рязанской области Викторе Мохове появилась после его задержания и спасения двух девушек. Те провели три с половиной года в созданном им подземном бункере.

После оглашения приговора в 2005 году его фамилия всплывала нечасто. Правда, в 2006-м вышел документальный фильм из цикла «Криминальная Россия» под названием «Право на надежду». Десять лет спустя жертва маньяка Екатерина Мартынова опубликовала книгу «Исповедь узницы подземелья».

В 2018 году «Первый канал» выпустил эпизод ток-шоу «На самом деле» про «расследование тайны «скопинского маньяка»». В 2020 году корреспондент «Комсомольской правды» взял «эксклюзивное интервью» у Мохова, который пригласил журналиста помочь ему с ремонтом после освобождения из колонии.

Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года, раньше срока на полгода. В том же месяце он дал интервью Ксении Собчак. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв тогда предлагал законом запретить давать интервью в СМИ «подобным представителям преступного мира».

В 2022-м Мохов стал фигурантом нового уголовного дела — за сокрытие убийства. В 2024 году преследование было прекращено по истечении срока давности.

На втором месте по числу упоминаний в СМИ ангарский маньяк Михаил Попов. Андрей Чикатило, к 35-летию ареста которого была выпущена статья «Коммерсанта», занимает лишь третье место.