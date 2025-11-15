Рязанца задержали по подозрению в убийстве знакомого

В Рязани местный житель стал фигурантом уголовного дела за причинение смертельных травм своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.

Московским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело против 46-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 13 ноября 2025 года в дневное время между обвиняемым и его 69-летним знакомым вспыхнул конфликт на фоне алкогольного опьянения. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения. Следователи продолжают расследование, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего.