Суббота, 15 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Рязанца задержали по подозрению в убийстве знакомого

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани местный житель стал фигурантом уголовного дела за причинение смертельных травм своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.

Московским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело против 46-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 13 ноября 2025 года в дневное время между обвиняемым и его 69-летним знакомым вспыхнул конфликт на фоне алкогольного опьянения. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения. Следователи продолжают расследование, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Культура и события

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Последние новости

Мужчина украл деньги у бывшей жены на наркотики в Новомичуринске

Бывший муж заявительницы употреблял наркотики, что повлияло на его поведение и привело к разводу.

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.

Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля.

В Рязани завели дело о покушении на убийство мужчины

В ходе ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления алкоголя, между подозреваемым и 41-летним потерпевшим произошел конфликт. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани 

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 ноября в 17:06. Затем дважды приходили сообщения о том, что угроза продлевается. 

Массовое ДТП с фурой произошло на Солотчинском мосту

Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Сараевском районе

Происшествие произошло на трассе Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.

В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Муниципалитет не подписал акт выполненных работ в установленный 20-дневный срок