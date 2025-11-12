Рязанца 18 лет задержали по подозрению в нападении с ножом на мужчину в центре города

Полицейские задержали молодого человека, который, по предварительным данным, нанес серьезные травмы жителю Рязани у кафе на центральной улице города.

В ночь с 10 на 11 ноября в полицию поступило сообщение о том, что у одного из кафе на центральной улице Рязани произошло нападение с ножом. Пострадавший, 38-летний рязанец, был доставлен в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и медики провели необходимые мероприятия. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что конфликт между двумя мужчинами возник около полуночи у входа в кафе. В ходе потасовки один из участников достал нож и нанес оппоненту несколько ударов, после чего скрылся.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, личность злоумышленника была установлена. Подозреваемый, 18-летний рязанец, был задержан у себя дома. Нож, использованный в преступлении, был изъят.

Предварительно установлено, что конфликт между двумя компаниями произошел из-за употребления алкоголя. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож. Второй мужчина получил множественные резаные раны предплечья и удар ножом в спину. Задержанный попытался скрыться, его знакомые покинули место происшествия, а сам он отправился домой. Там он спрятал нож и постирал одежду, чтобы уничтожить следы крови. Однако его действия не помогли избежать задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.