Среда, 19 ноября, 2025
-2.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Анастасия Мериакри

В городе Шацке полицейские задержали мужчину, который устроил скандал у кафе. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Работник кафе обратился в полицию и сообщил, что нетрезвый мужчина угрожает ему ножом. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что нарушителем общественного порядка является 25-летний житель села Черная Слобода. У него изъяли нож и доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что в последние дни 25-летний сельчанин злоупотреблял алкоголем. Около 10 часов утра он пришел в кафе в Шацке, где выпил спиртные напитки. Ему показалось, что один из сотрудников заведения косо на него посмотрел. Нетрезвый мужчина вызвал сотрудника на улицу, достал нож и пригрозил убийством, если тот не перестанет на него смотреть. Напуганный работник кафе поспешил скрыться.

Увидев происходящее, сотрудница кафе испугалась за посетителей и позвонила в полицию. Правоохранители быстро нейтрализовали угрозу.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также  Экс-главврач центра гигиены в Рязани получила 14 лет за взятки на 17 млн 

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Главные новости

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Читайте также

В центре Рязани сбили человека

Происшествия

Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Происшествия

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

Главные новости

У Игоря Грекова хотят изъять квартиры, землю, коллекционное оружие

Главные новости

44% пожаров в Рязанской области произошли из-за электротехнических причин

Происшествия

Военный эксперт Кнутов: атаковавший Рязань шар мог быть запущен с территории РФ

Происшествия