Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

В городе Шацке полицейские задержали мужчину, который устроил скандал у кафе. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Работник кафе обратился в полицию и сообщил, что нетрезвый мужчина угрожает ему ножом. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что нарушителем общественного порядка является 25-летний житель села Черная Слобода. У него изъяли нож и доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что в последние дни 25-летний сельчанин злоупотреблял алкоголем. Около 10 часов утра он пришел в кафе в Шацке, где выпил спиртные напитки. Ему показалось, что один из сотрудников заведения косо на него посмотрел. Нетрезвый мужчина вызвал сотрудника на улицу, достал нож и пригрозил убийством, если тот не перестанет на него смотреть. Напуганный работник кафе поспешил скрыться.

Увидев происходящее, сотрудница кафе испугалась за посетителей и позвонила в полицию. Правоохранители быстро нейтрализовали угрозу.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.