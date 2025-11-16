На Северной окружной в Рязани ночью столкнулись 15 автомобилей

На Северной окружной в Рязани ночью 15 ноября столкнулись 15 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, виновником массового ДТП стал водитель «Газели», который превысил скорость. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

«Только что под 130 летела «Газель» — итог: очередное ДТП», — сказано в публикации.

В этот же вечер на Северной окружной произошла авария с участием четырёх легковых автомобилей и фуры. На месте заметили сотрудников ГАИ и скорой помощи.

В публикациях отмечается, что причиной аварий стали неблагоприятные погодные условия. Вчера вечером в городе образовался гололёд, что и привело к происшествиям на дорогах.

Официальная информация о данных ДТП не поступала.