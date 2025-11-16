Воскресенье, 16 ноября, 2025
Рязань
Происшествия

Массовое ДТП с участием до 15 автомобилей произошло на Северной окружной в Рязани 

Алексей Самохин
@Телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Вечером в субботу, 15 ноября, на Северной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в социальных сетях. 

Телеграм-канал «Топор. Новости Рязани» сначала сообщил об аварии с участием четырех легковых автомобилей и фуры. На месте ДТП замечены сотрудники ГАИ, скорая помощь. 

Затем появилось сообщение о втором массовом ДТП на Северной окружной. По словам очевидцев, общее число пострадавших автомобилей приблизилось к 15. 

Рязанцы сообщили, что причиной аварий стали плохие погодные условия — в городе вчера вечером был гололёд. 

Официальная информация уточняется. 

