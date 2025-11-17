Центр Рязани встал в пробках из-за массового ДТП на Ленина

Вечером в понедельник, 17 ноября, в центре Рязани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Инцидент случился на улице Ленина. По информации очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля, у одного из них отлетело колесо. На месте работают сотрудники полиции. Движение на данном участке сильно затруднено.

Информация о пострадавших не поступала.

Этим же вечером на улице Спортивной произошло сразу два ДТП подряд. О пострадавших не сообщается.

Еще два автомобиля столкнулись на Солотчинском шоссе примерно в 18:45 около ТЦ «Круиз».

Официальная информация уточняется.