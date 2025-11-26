Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

В Рязани 13 декабря состоится открытие Новогодней столицы 2026

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от teksomolika на Freepik

Рязань стала Новогодней столицей России – 2026. Организаторы приготовили уникальную программу мероприятий, которая подарит жителям и гостям города атмосферу праздника и волшебства.

13 декабря с 15:00 до 15:15 на Главной сцене у цирка пройдет танцевальный флешмоб «Навстречу новогодней столице». Не важно, умеете ли вы танцевать, главное, чтобы у вас было хорошее настроение! 

С 15:15 до 16:15 – самое время узнать «Все про Новый год», вспомнить новогодние традиции и совершить увлекательное путешествие по страницам истории Нового года.

С 16:15 до 17:15 – новогодний интерактивный спектакль «Грибная сказка Деда Мороза» напомнит о том, что каждый взрослый в душе ребенок.

В 17:30 состоится музыкальный сказочный спектакль. Рязанцы и гости Новогодней столицы отправятся в захватывающее путешествие в пространстве и времени в мир новогодних чудес!

В завершение праздничного открытия на Главной сцене Новогодней столицы выступит российская певица и блогер Bearwolf (Валерия Василевская).

Возрастное ограничение: 0+.

В Рязани 13 декабря состоится открытие Новогодней столицы 2026
Читайте также  Более 5 тысяч зрителей посетили фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья»

Другие материалы рубрики

Известные артисты выступят в Рязани в эти выходные

7info разыгрывает билеты на финал КВН

Рязанский музыкальный театр представит мюзикл «Лестница для миллионера» в Москве

Стала известна программа открытия Новогодней столицы в Рязани 13 декабря

В Рязани пройдёт творческая встреча с Любовью Кантаржи

Филармонию в Рязани капитально отремонтируют за три года за 320 миллионов рублей 

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.