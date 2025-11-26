В Рязани 13 декабря состоится открытие Новогодней столицы 2026

Рязань стала Новогодней столицей России – 2026. Организаторы приготовили уникальную программу мероприятий, которая подарит жителям и гостям города атмосферу праздника и волшебства.
13 декабря с 15:00 до 15:15 на Главной сцене у цирка пройдет танцевальный флешмоб «Навстречу новогодней столице». Не важно, умеете ли вы танцевать, главное, чтобы у вас было хорошее настроение!
С 15:15 до 16:15 – самое время узнать «Все про Новый год», вспомнить новогодние традиции и совершить увлекательное путешествие по страницам истории Нового года.
С 16:15 до 17:15 – новогодний интерактивный спектакль «Грибная сказка Деда Мороза» напомнит о том, что каждый взрослый в душе ребенок.
В 17:30 состоится музыкальный сказочный спектакль. Рязанцы и гости Новогодней столицы отправятся в захватывающее путешествие в пространстве и времени в мир новогодних чудес!
В завершение праздничного открытия на Главной сцене Новогодней столицы выступит российская певица и блогер Bearwolf (Валерия Василевская).
Возрастное ограничение: 0+.