В бюджет Рязани внесли расходы на строительство школы, детского сада и благоустройство Лыбедского бульвара

На заседании Рязанской городской Думы внесены изменения и дополнения в бюджет города Рязани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба РГД.

Как было сказано, доходы и расходы бюджета города Рязани увеличиваются на общую сумму 827,4 млн рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 896 млн рублей.

В том числе на:

– строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» – 244,5 млн рублей;

– строительство детского сада на 224 места ЖК «МЕТРОПАРК» – 232 млн рублей;

– обустройство участка Лыбедского бульвара в районе ул. Маяковского – 165 млн рублей;

– повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации – около 120 млн рублей;

– организацию получения общедоступного бесплатного общего образования – 115 млн рублей;

– проведение работ по ремонту кровли и текущему ремонту электроснабжения и электроосвещения здания центра детского творчества «Стрекоза» – 8,9 млн рублей;

– реализацию инициативных проектов (выполнение работ по ремонту участка дороги по улице Дягилевской) – 2,8 млн рублей.