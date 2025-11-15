Павел Малков: Рязанцы всегда поддерживали и будут поддерживать своих бойцов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об оказании помощи бойцам штурмового подразделения 137-го полка. Активисты регионального отделения Народного фронта отправили гуманитарный груз для защитников в Курской области.

Глава региона Павел Малков заявил, что для поддержки бойцов были собраны необходимые вещи: термобелье, дождевики, непромокаемые костюмы, средства гигиены, дизельные отопители и многое другое. В акции по сбору помощи приняли участие общественные организации, предприниматели и жители региона, проявляющие активную гражданскую позицию.

Например, Елена, мама одного из военнослужащих, находящегося на Запорожском направлении, передала очередную посылку с домашними заготовками. По словам Елены, «там все наши!».

Губернатор выразил благодарность всем, кто принял участие в сборе помощи.