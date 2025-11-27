Новогодняя столица-2026
Борис Ясинский принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости»

Алексей Самохин

Исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Борис Ясинский, первый заместитель главы Дмитрий Лощинин, заместители главы Евгения Власова и Екатерина Зимина, директор МУП «УРТ» Андрей Суханов приняли участие во всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Они передали маленьким пациентам, находящимся на длительном лечении в медучреждениях, и юным жителям новых территорий конструкторы, машинки, куклы и детские планшеты.

Идея социального проекта состоит в том, чтобы каждый ребенок, находящийся на длительном лечении в больнице и перенесший болезненную процедуру, и дети, проживающие на новых территориях, могли выбрать из такой коробки награду за мужество – любую понравившуюся игрушку либо набор для творчества.

Акция продлится до 2 декабря. Стать ее участником может любой житель города и области. 

Пункты приема расположены на предприятиях, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», торговых центрах.

