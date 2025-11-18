Вильфанд: Аномальное тепло накроет Россию

Почти вся территория России окажется во власти аномально теплой погоды, спровоцированной приходом воздушных масс из Атлантики. Это тепло, вопреки ожиданиям, принесет с собой негативные погодные явления. Во многих регионах ожидаются мощные осадки, штормовой ветер и гололедица, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Причина столь масштабного потепления — глубокий циклон, который движется по северным морям: Белому, Баренцеву и Карскому. По его южной периферии теплый воздух из Атлантики распространяется далеко на восток. Исключением станут лишь Чукотка, Магаданская область и северные районы Якутии. Там, наоборот, температура опустится на 4-6 градусов ниже нормы.

Контрасты погоды: от -40°C до оттепели

Как уточнил Вильфанд, на севере Якутии столбики термометров покажут около 40 градусов мороза. В это же время на юге республики установится необычайно теплая погода, с температурой на 8-12 градусов выше нормы. В Якутске и южнее днем будет всего минус 10-15 градусов.

«Это невероятное тепло», — отметил синоптик.

Такие положительные аномалии затронут практически всю страну. Атлантический воздух доберется даже до Тихоокеанского побережья. По словам эксперта, раньше подобные процессы наблюдались крайне редко, но сейчас, из-за изменений климатической системы и глобальной циркуляции, происходят все чаще. Теплая погода, уже побившая рекорды, сохранится и на Урале. В Сибири тоже будет аномально: в Туруханском районе температура окажется на 16-18 градусов выше климатической нормы.

Негативные последствия тепла

Резкие температурные колебания неизбежно приведут к опасным погодным явлениям.

Во вторник в Вологодской и Псковской областях прогнозируются смешанные осадки: снег, мокрый снег и дождь. Это приведет к налипанию мокрого снега и гололеду. В Архангельской области ожидается гололед, а в Ненецком автономном округе — снег, метель и ветер с порывами до 25 м/с. На востоке Коми также пройдут снег и метель, но ветер будет чуть слабее — до 22 м/с.

Жителям Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей стоит готовиться к дождю, мокрому снегу и гололеду. На юге Ямало-Ненецкого и в Ханты-Мансийском автономных округах синоптики предрекают снег, сильную метель, гололедные явления и ветер до 20 м/с. В Тюменской и Омской областях пройдет мокрый снег, который приведет к гололедно-изморозевым отложениям.

Непогода на Дальнем Востоке и в Сибири

Не обойдет стихия стороной и Дальний Восток. В центральных районах Хабаровского края прогнозируется сильный снег, метель и ветер до 23 м/с. В Приморском крае — снег и мокрый снег. На Сахалине ветер усилится до 25 м/с, а на побережье — до ураганных 33-35 м/с. Схожая картина ожидается и на Курилах.

На севере Якутии, где и так будет холодно, пройдет сильный снег с ветром до 22 м/с и метелью. На Чукотке ветер достигнет 27 м/с. В Бурятии, где уже выпало много снега, в горах высока вероятность схода лавин.

«Все эти явления обусловлены очень теплой погодой, которая радости зимой не приносит», — подытожил Роман Вильфанд.

А что с погодой в Рязани?

По данным Гидрометцентра, днём во вторник, 18 ноября, в Рязани воздух прогреется до 11 градусов, синоптики обещают горожанам облачную погоду с небольшим дождём и юго-западный ветер скоростью 6 м/с.