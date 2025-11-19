Футболисты «Спартака» посетят открытие новой спортивной площадки в Касимове

20 ноября в Касимове состоится открытие новой спортивной площадки в микрорайоне Чижова, которое посетят футболисты «Спартака». Об этом информирует администрация округа.

В рамках мероприятия пройдут два матча: один между юными футболистами, а другой — между ветеранами спорта. Специальными гостями станут известные игроки легендарного московского клуба «Спартак»: защитник Дмитрий Хлестов, нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

Открытие спортивной площадки состоится напротив школы №7 20 ноября в 18:00. Любой желающий сможет пообщаться с легендами футбола и поддержать юных спортсменов.

Возрастное ограничение 0+.