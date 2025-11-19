Среда, 19 ноября, 2025
-1.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиНовости Касимова

Футболисты «Спартака» посетят открытие новой спортивной площадки в Касимове

Анастасия Мериакри

20 ноября в Касимове состоится открытие новой спортивной площадки в микрорайоне Чижова, которое посетят футболисты «Спартака». Об этом информирует администрация округа.

В рамках мероприятия пройдут два матча: один между юными футболистами, а другой — между ветеранами спорта. Специальными гостями станут известные игроки легендарного московского клуба «Спартак»: защитник Дмитрий Хлестов, нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

Открытие спортивной площадки состоится напротив школы №7 20 ноября в 18:00. Любой желающий сможет пообщаться с легендами футбола и поддержать юных спортсменов.

Возрастное ограничение 0+.

Футболисты «Спартака» посетят открытие новой спортивной площадки в Касимове
Читайте также  В Касимове прошел IX областной фестиваль национальных культур

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Общество

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Читайте также

В Касимове прошел IX областной фестиваль национальных культур

Новости Касимова

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Главные новости

Кражу старинной кухонной утвари раскрыли в Касимове 

Новости Касимова

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Новости Касимова

Житель Касимова сбил насмерть пешехода в Клепиковском районе

Новости Касимова