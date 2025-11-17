Понедельник, 17 ноября, 2025
В БСМП за неделю обратились 550 рязанцев

Анастасия Мериакри
Фото: vk.com/bsmpryazan

За неделю с 10 по 16 ноября в Амбулаторно-травматологическом центре Рязанской БСМП получили помощь 549 человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

137 пациентов обратились из-за переломов, 195 — из-за ушибов. 118 рязанцев получили растяжения, а 35 — раны.

Травмпункт БСМП обслуживает жителей Рязани, за исключением Октябрьского района. Граждане Октябрьского района обращаются в травмпункт Городской больницы №11.

В травмпункте ОКБ им. Семашко оказывают помощь при офтальмологических травмах. Если травму получил ребенок, его направляют в травмпункт детской ОКБ. Жители районов области получают помощь в травмпунктах по месту жительства.

