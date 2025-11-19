Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

В Рязанской ОКБ спасли пациентку с «невидимым» раком. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года. Специалисты Центра здоровья ОКБ пригласили её на диспансеризацию. Врачи призывают регулярно проходить профосмотры, но многие люди игнорируют эти рекомендации, что приводит к поздним стадиям заболеваний. Пренебрежение профилактическими осмотрами опасно, так как некоторые виды рака на ранних стадиях могут протекать бессимптомно.

Терапевты направили женщину на маммографию и к гинекологу. В ходе обследования была проведена биопсия, результаты которой показали наличие новообразования молочной железы первой стадии. Пациентка была направлена на лечение.

После прохождения курса терапии состояние женщины улучшилось. Её самочувствие удовлетворительное, дальнейшее лечение будет проводиться по месту жительства. Врачи дали ей рекомендации по сохранению здоровья и настоятельно порекомендовали регулярно проходить осмотры.

Врач-терапевт Центра здоровья и медицинской профилактики городской поликлиники Оксаны Феоктистова подчеркнула, что рак на начальной стадии может не вызывать беспокойства, так как у пациентов ничего не болит. Однако раннее выявление заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение.