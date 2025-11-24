Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.5 C
Рязань
Медицина

Недоношенные двойняшки отметили свой первый месяц после рождения в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский перинатальный центр

Недоношенные двойняшки Виктор и Виктория отметили свой первый месяц после рождения. Об этом сообщается в группе Рязанского перинатального центра ВКонтакте.

У новорожденных Виктора и Виктории особенный день — месяц со дня их рождения. Эти малыши, появившиеся на свет в 32 недели, стали настоящим чудом для своей семьи. Они родились с весом 1280 и 1080 грамм, причём разница в две минуты сделала Виктора лидером.

В течение 23 дней они находились под пристальным вниманием специалистов отделения детской реанимации. Сейчас они продолжают проходить лечение в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Несмотря на свое раннее появление, малыши дышат самостоятельно и активно набирают вес. Виктория не отстаёт от брата, и оба они радуют маму Елизавету.

Елизавета уже имеет опыт рождения двух недоношенных детей. Четыре года назад у неё появились Амина и Аглая, родившиеся на 26 неделе с весом 810 и 830 грамм. Сегодня эти девочки здоровы и живут полноценной жизнью.

В семье также есть старшие дети: Ангелина, Карина и Михаил, которые помогают маме заботиться о младших. Поздравляем Елизавету, Виктора и Викторию с первым месяцем жизни! Желаем им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

