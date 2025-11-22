Суббота, 22 ноября, 2025
Инфаркт диагностировали у рязанки с болью в животе

Анастасия Мериакри
У женщины диагностировали инфаркт после того, как она обратилась в рязанскую ОКБ с жалобами на боль в животе. Об этом сообщили в официальной группе медицинского учреждения ВКонтакте.

Жительница Рязани пожаловалась сыну на продолжительную боль в животе. Он решил доставить мать в поликлинику, где дежурный терапевт, основываясь на нетипичных для панкреатита или язвы симптомах, предположил инфаркт.

Пациентку госпитализировали в ОКБ, где провели ЭКГ, подтвердившую диагноз — обширный инфаркт миокарда. Были взяты необходимые анализы, и начата подготовка к тромболизису.

На данный момент состояние пациентки стабилизировалось, боли в животе отсутствуют. Женщину выписали из больницы, и она находится под наблюдением по месту жительства.

