Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Производитель автокомпонентов ООО «Закорд» стал двадцатым участником регионального проекта «Кадры для инвесторов», который реализует Корпорация развития Рязанской области. Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Чтобы сформировать команду будущего предприятия, 13 ноября прошел первый тур консультаций с участием руководства «Закорда», Центра опережающей профессиональной подготовки, а также преподавателей и студентов рязанских колледжей — многопрофильного, политехнического, автотранспортного и железнодорожного.

На участке площадью 5 гектаров уже начались строительные работы. В составе комплекса предусмотрены производственные цеха, склады и административный корпус. На первом этапе компания сосредоточится на выпуске воздушных фильтров для автомобильных салонов. В дальнейшем ассортимент обещают расширить: речь идет о создании крупносерийного производства с объемом до двух миллионов автокомпонентов в год.

Запуск завода намечен на осень 2026 года. К этому времени предприятию потребуется около десяти сотрудников, а при полном выходе на производственные мощности — порядка пятидесяти. Открыты вакансии как для рабочих специалистов, так и для инженеров.

– Наше производство легкое, но требует кропотливой работы, поэтому основными требованиями к персоналу будут дисциплинированность и готовность к рутинному труду. Мы готовы сами обучать специалистов универсальности, чтобы они смогли работать на разных участках производства, – отметил гендиректор ООО «Закорд» Павел Жирнов.

Во время встречи представители рязанских колледжей предложили компании рассмотреть выпускников программ подготовки менеджеров, логистов, аппаратчиков и других технических направлений. «Закорд» планирует провести презентацию для студентов в апреле 2026 года.

Заместитель гендиректора Корпорации развития Дарья Соснова напомнила, что проект «Кадры для инвесторов» помогает компаниям решать кадровые вопросы с привлечением местных учебных заведений.

– В помощь инвесторам при решении кадровых вопросов три года назад мы создали и успешно реализуем межведомственный проект «Кадры для инвесторов». Как показывает практика, мы выстроили эффективный путь, который сокращает до минимума расстояние между инвестором и потенциальным соискателем, – отметила Дарья Соснова.

Сегодня в проекте участвуют 20 инвесторов региона, 25 средних специальных учебных заведений, 5 вузов и общественные организации, включая Центр занятости и Студенческие отряды. Программа помогает компаниям находить квалифицированных специалистов, а студентам — определяться с будущей профессией и трудоустраиваться еще до окончания учебы.

Корпорация развития организует презентации компаний, экскурсии на предприятия, практику, целевое обучение и снимает видеоролики серии «Дело в кадрах». Благодаря инициативе уже 120 студентов получили работу в инвестпроизводствах, более 200 прошли практику, на десяти Ярмарках вакансий около сотни ребят были приглашены на собеседования.