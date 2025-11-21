Рязанская НПК провела День открытых дверей для студентов ссузов трех регионов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», провела День открытых дверей для студентов восьми ведущих колледжей и техникумов из Владимирской, Тамбовской и Рязанской областей. Мероприятие стало частью программы профориентации и было нацелено на тех, кто уже учится по техническим и смежным специальностям и рассматривает работу на крупном промышленном производстве.

За три дня площадку предприятия посетили более 160 студентов профильных направлений. Гостей провели по ключевым объектам, показали, как устроено производство, дали возможность вживую увидеть, как работают технологии, о которых обычно рассказывают только в аудитории.

Опытные специалисты Рязанской НПК подробно познакомили будущих выпускников с используемыми на заводе технологиями и современным оборудованием. Речь шла не только о технических процессах, но и о том, какие профессии сегодня особенно востребованы, какие компетенции нужны, как выглядит карьерный путь молодого специалиста на предприятии.

Отдельный акцент сделали на возможностях для дальнейшего обучения: студентам рассказали о вариантах получения высшего образования, о программах целевого обучения и о том, как можно совмещать работу и учёбу. Также речь зашла о социальной поддержке молодых работников и перспективах профессионального роста — от стартовых позиций до руководящих должностей, если человек готов учиться и брать на себя ответственность.

Рязанская НПК выстраивает работу с образовательными организациями системно. Компания сотрудничает более чем с 20 вузами и 17 средними специальными учебными заведениями по всей стране. Взаимодействие строится в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа–колледж/вуз–предприятие», а также федерального проекта «Профессионалитет».

Такая модель даёт компании стабильный приток молодых специалистов с хорошей базовой подготовкой. Для студентов это шанс заранее определиться с будущим местом работы, а для завода — возможность готовить кадры «под себя», начиная ещё с периода обучения.

Профориентационная работа в Рязанской НПК ведётся на постоянной основе. Предприятие регулярно проводит мероприятия для школьников и студентов, организует ознакомительные экскурсии на производственные объекты и даёт возможность увидеть нефтепереработку изнутри, а не только по учебникам.

Кроме того, завод принимает участников программ практики всех уровней: учебной, производственной, преддипломной. В ходе этих стажировок студенты получают реальные навыки, которые нужны на производстве, привыкают к требованиям промышленной площадки и лучше понимают, подходит ли им выбранная профессия. Преподавателям профильных дисциплин также предлагают стажировки, чтобы они могли обновлять свои знания с учётом современных технологий.

Сотрудники Рязанской НПК читают специальные курсы в вузах и колледжах-партнёрах, укрепляя связь теории с практикой. Для улучшения материально-технической базы таких учебных заведений компания выделяет средства на ремонт и обновление кабинетов и лабораторий, закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования.

Ставка на долгосрочное взаимодействие с колледжами и вузами даёт ощутимый результат. За последние три года в Рязанскую НПК пришли работать более 150 выпускников ссузов и вузов. Это молодые, амбициозные и инициативные специалисты, которые видят в карьере на крупном промышленном предприятии важный шаг к личному и профессиональному успеху.