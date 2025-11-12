Школьник лишился четырех пальцев правой руки после взрыва купюры

Школьник из Красногорска лишился четырех пальцев правой руки после взрыва купюры. Об этом информирует REGIONS.

Знакомый матери пострадавшего рассказал о состоянии мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

По словам друга матери, на правой руке мальчика остался лишь мизинец, остальные пальцы спасти не удалось.

Инцидент произошел во вторник, 11 ноября. Девятилетний мальчик возвращался домой после тренировки и заметил на земле купюру. Пытаясь поднять деньги, произошел взрыв в руках.

Операция по спасению конечностей длилась более шести часов. Юному пациенту частично ампутировали пальцы на правой руке. Сейчас он находится в сознании и может говорить.

Возбуждено дело о покушении на убийство ребенка. По предварительной версии, злоумышленник начинил бомбу мелкими гвоздями, его ищут.