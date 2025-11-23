Гладков выступил с исповедальным обращением к белгородцам

Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям Белгородской области с теплым и исповедальным обращением накануне пресс-конференции.
Глава региона сделал акцент в утреннем обращении в воскресенье на важности людей, которые нас окружают. Он пожелал, чтобы белгородцы чаще проводили время с любимыми и близкими.
Он посетовал, что люди часто откладывают простые вещи, как близость и заботу, на потом. Губернатор назвал главной опорой людей рядом.
Гладков подчеркнул, что забота о родителях, детях, друзьях и близких людях — это не просто формальность, а то, что помогает поддерживать тепло в сердцах даже в самые трудные времена.
В 11:00 в воскресенье Гладков начнет пресс-конференцию, на которой ему зададут вопросы о пятилетнем сроке управления регионом.