Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф в 200 тысяч рублей 

Алексей Самохин
Image by Freepik

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к 3 годам колонии условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков.

По данным SHOT, на заседании суда 26 ноября в качестве свидетелей выступили Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов. Поддержать Тарасову приехала её мать, актриса Ксения Раппопорт.

Исполнительницу роли Софьи Калининой в «Интернах» задержали 28 августа в аэропорту Домодедово по прилёте из Тель-Авива. С собой у неё был вейп с 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительным размером, напоминает MASH.

Материалы по теме: «Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Читайте также  Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

Другие материалы рубрики

Разин скрывается в США, продюсера «Ласкового мая» ищут за аферу на полмиллиарда

В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся увести девочку из школы 

«Кинжалы» возмездия: Киев настигла кара за удары по Таганрогу

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

Эксперт рассказал, на что Россия не жалеет «Кинжалы» и «Калибры»

Шаляпин хочет возобновить следствие по делу об убийстве бабушки и тети

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.