Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф в 200 тысяч рублей 

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к 3 годам колонии условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков.

По данным SHOT, на заседании суда 26 ноября в качестве свидетелей выступили Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов. Поддержать Тарасову приехала её мать, актриса Ксения Раппопорт.

Исполнительницу роли Софьи Калининой в «Интернах» задержали 28 августа в аэропорту Домодедово по прилёте из Тель-Авива. С собой у неё был вейп с 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительным размером, напоминает MASH.

