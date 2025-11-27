Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего обращения к украинцам, может быть связан с приемом наркотиков, заявил «АиФ» нарколог Василий Шуров.
Речь идет о кадрах, на которых из носа Зеленского вылетело белое вещество неизвестного происхождения. При этом он сделал вид, что ничего не произошло.
Специалист обратил внимание, что Зеленский не чихал, все произошло во время обычного дыхания.
Шуров назвал случившееся печальным зрелищем и концом наркозависимого.
Об ухудшении состояния Зеленского сообщал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.