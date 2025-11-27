Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего обращения к украинцам, может быть связан с приемом наркотиков, заявил «АиФ» нарколог Василий Шуров.

Речь идет о кадрах, на которых из носа Зеленского вылетело белое вещество неизвестного происхождения. При этом он сделал вид, что ничего не произошло.

«Можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей», — заявил Шуров.

Специалист обратил внимание, что Зеленский не чихал, все произошло во время обычного дыхания.

Шуров назвал случившееся печальным зрелищем и концом наркозависимого.

Об ухудшении состояния Зеленского сообщал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.