«Гонка Чемпионов» в Рязани пройдет в рамках проекта «Новогодняя столица России»

Анастасия Мериакри

Масштабные соревнования «Технониколь. Гонка Чемпионов» стали частью проекта «Рязань – новогодняя столица России 2026». Торжественное начало реализации проекта состоялось на пресс-конференции, которая прошла в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике 18 ноября.

Организаторы соревнований – Союз биатлонистов России и Всероссийская федерация лыжных гонок – получили поддержку от Правительства Рязанской области и компании «Технониколь».

Состязания пройдут 3-4 января 2026 года на территории комплекса «Алмаз». В мероприятии уже подтвердили свое участие олимпийские чемпионы и победители мировых чемпионатов по биатлону и лыжным гонкам, включая Александра Терентьева, Татьяну Сорину, Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Дениса Спицова, Наталию Шевченко, Артема Мальцева, Антона и Динару Смольских, Дарью Непряеву и других.

Соревнования будут состоять из двух этапов. В каждой команде выступят четыре спортсмена: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. 3 января будут определены составы команд, а 4 января они поборются за главный приз. Призовой фонд соревнований составит 14 миллионов рублей.

Зрители смогут пообщаться с известными спортсменами на автограф-сессии. Организаторы также подготовили разнообразную развлекательную программу. До стадиона можно добраться на личном автомобиле или воспользоваться дополнительными рейсами автобуса № 109. Подробная информация доступна на официальном сайте.

Читайте также  Рязанцам представили программу «Новогодней столицы» с 13 декабря по 10 января

Кроме того, с 13 декабря на Лыбедском бульваре будет организована выставка в рамках фестиваля «Новогодняя столица 2026». В зоне «Рязань спортивная» можно будет узнать больше о предстоящей гонке. В рамках фестиваля также запланированы театрализованные представления, конкурсы, квесты и викторины – всего около 700 мероприятий.

